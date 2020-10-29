Değirmenlik'te tören yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet rejimini ilan etmesiyle her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak Türkiye ve KKTC’de coşkuyla kutlanan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”, Değirmenlik’teki Büyük Önder Atatürk’ün büstü önünde gerçekleşen törenle kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi açıklamasına göre, Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katılımıyla gerçekleşen törene; 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla saat 08:30’da başlayan tören, Tank Teğmen Osman Melekoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Fatih Topal ve Azra Karacin tarafından, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Tören, Tank Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıylae son buldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 13:05