Değirmenlik'te tören yapıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 47’inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Değirmenlik’te de kutlandı.
Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 08.00’de Değirmenlik Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törende 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü, Düzova İlkokulu Müdürlüğü ve dernekler adına anıta çelenk konuldu.
Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tnk. Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.