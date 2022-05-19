Değirmenlik'te tören yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Değirmenlik Atatürk Büstü önünde askeri tören düzenlendi.

Değirmenlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokul Müdürlüğü ve Düzova İlkokul Müdürlüğü katılımıyla, saat 09:00’da başlayan tören çelenklerin konulması, saygı duruşu, istiklal marşı ile devam etti.

Tören Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Celal Doruk Kumbur, Elif Kurt ve Eylül Akkoyun’un okuduğu şiir ve özdeyişlerin ardından, 14. Zırhlı Tugay K. Yrd. Tank Albay Ahmet Kibar’ın anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi.