Değirmenlik'te yeni derslik binaları hizmete açıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı Değirmenlik Lisesi’nde yapımı tamamlanan 2 yeni dersliğin tören ile eğitime kazandırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni dersliklerin açılışını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler gerçekleştirdi.

KURUMANASTIRLI

Törende konuşan Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı, okul hakkında bilgi vererek, bu yıl 646 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Bölgenin hızla geliştiğini ve her yıl öğrenci sayısında 50-60 artış olduğunu belirten Kurumanastırlı, gelecek yıl için de öngörülü hareket etmek gerektiğine dikkat çekti.

Ülkenin geleceği olan gençlerin iyi yetiştirilmesi gerektiğine de işaret eden Kurumanastırlı, dersliklerin yapımını üstlenen Değirmenlik Belediyesi ile dersliklerin donanımlarını tamamlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teşekkür etti.

KARAVEZİRLER

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, liseye yapılan iki dersliğin 340 bin TL’ye mal olduğunu belirtti.

Emlak vergisinin yüzde 15’inin yasal olarak okullara harcandığını da anımsatan Karavezirler, belediyelerinde bu rakamın 200 bin TL olduğunu, ayrıca Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda gelirlerden 600 bin TL daha okullara ayırdıklarını kaydetti.

Karavezirler, bu paralarla gelecek yıl Düzova ve Cihangir İlkokulları’na da 2’şer derslik yapılacağını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da kaynaklarını eğitim için kullanan Değirmenlik Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yerel yönetimlerle iş birliği içersinde hareket ederek okullardaki ihtiyaçların karşılanması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu açılışın Eelül ayında yapılmış olması gerektiğini, bürokratik prosedürler sonucunda açılışı bugün gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Şehirlerde oluşan yoğunluğu azaltmak ve Değirmenlik Lisesi’nin bölgede bir marka olmasını sağlamak adına eksikliklerini gidermeye yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, fiziki ve akademik başarıların da destekçisi olacaklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu öğrencilere de seslenerek “Başarmak için istek lazım. Masa, sandalye sınıf bir ihtiyaç ama başarıyı istek sağlar. Sizden beklentimiz akademik başarınızı yükseltmenizdir” dedi.

Törende konuşmaların ardından Değirmenlik Lisesi Korosu şarkılar seslendirdi. Tören inşası tamamlanan iki dersliğin açılması ile sona erdi.