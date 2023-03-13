Değirmenlik’te kaza…

Bugün saat 13:30 sıralarında, Değirmenlik'te Tepebaşı sokak üzerinde, Naciye ÖZCAN (K-69) yönetimindeki JT 712 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarmış ve yolun solundan çıkıp 6 metre derinliğindeki toprak zemine tavanı üzerinde düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan JT 712 plakalı araç sürücüsü Naciye ÖZCAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.