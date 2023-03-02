Demir Yumruk Operasyonları kapsamında uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa, Girne ve Ercan Havalimanı’nda dün yapılan Demir Yumruk Operasyonları kapsamında 344 gram hintkeneviri, 150 gram kokain olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre Demir Yumruk Operasyonları kapsamında 344 gram hintkeneviri, yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 378 adet hap tespit edildi.
Operasyonlar kapsamında, B.İ.K(E-24), M.B.(E-22), D.O.(K-19), A.G.(E-20), M.C.S. (E-24), İ.H.K.(E-21), P.N.U.(E-28), Y.A.(E-21) ve E.T.(E-35) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.