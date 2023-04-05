Demirhan’da 3 ayrı ikametgahtan çok sayıda beyaz eşya çalındı

Demirhan’da Sardunya Konakları bölgesinde bulunan 3 ayrı ikametgahtan muhtelif beyaz eşyaların çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada zanlı olarak görülen 2 kişi tutuklandı.
Söz konusu 5 beyaz eşya, satışı yapılan şahısların tasarruflarında bulunarak, emare olarak alınırken, soruşturma kapsamında dün zanlı S.E.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emritle yapılan aramada ise, çalınan toplam 8 beyaz eşya (led televizyon, fırın, mikrodalga fırın, tost makinesi, çay makinesi, kahve makinesi ve buzluk tipi şaraplık) daha bulunarak emare olarak alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.