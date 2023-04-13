Demirhan’da ani ölüm

Demirhan’da sakin 66 yaşındaki Münevver Avlamaz’ın dün 23.30 sıralarında rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Ocak ayında gerçekleşen telefon hırsızlığıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Köprülü’de 15 Ocak’ta bir ikametgah içerisinde koltuktan Samsung Galaxy A13 marka cep telefonunun çalınmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, hırsızlığa ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.O.(E-38) ve M.G.(E-35) tespit edilerek, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Darp olayına ilişkin polis ifadesinde “fesat karıştırma”

Polis, pazar günü trafikte yaşanan tartışma sonucunda Ercan Havalimanı önünde meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp olayına ilişkin zanlı A.P'nin (E-45) “gerçekte olmayan bir olayı, olmuş gibi göstererek polise kasten bir ifade vermek suretiyle fesat karıştırdığı”nın tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, A.P’nin methaldar diğer zanlı C.G.'nin (E-60) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada cep telefonu kullandığı yönünde bilgi verdiği ancak C.G’nin aracında bulunan kamera kayıtlarında C.G.’nin cep telefonu ile bir temasının olmadığı ortaya çıktığı kaydedildi.

A.P aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- Kıb-Tek elektrik akımlarının kesilmesi olayına ilişkin bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa’da Kıb-Tek’e ait 7 ayrı trafo odasına girilerek elektrik akımlarının kesilmesi olayına ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü gerçekleşen olay hakkında yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.G.'nin (E-50) yanı sıra, M.L.(E-40) de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da restoranda meydana gelen yangın maddi zarara neden oldu

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda bugün saat 01.00 sıralarında yangın meydana geldi. Yangında muhtelif eşyalar zarar gördü.

Yangın restoranda baca içerisinde biriken yağların ısıdan dolayı alev alması sonucu gerçekleşti.

Soruşturma devam ediyor.