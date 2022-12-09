Demokrat Parti, “Dayanışma Gecesi” düzenledi

Demokrat Parti (DP), yerel seçimlere yönelik “Dayanışma Gecesi” düzenledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Girne Le Chateau Lambousa Otel’de yer alan organizasyona, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hayri Orçan ve tüm meclis üyesi adayları katıldı.

-Ataoğlu: “Bildiğim tek şey sizlere olan güvenimiz”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu gecede yaptığı konuşmada, belediye meclis üyesi adaylarına seslenerek, “Hepinizi kutluyorum, başarıların tümü, başarısızlık ki olmayacak, ben üstleniyorum. Başarısızlığı üstleniyorsam bildiğim bir şey var. Bildiğim tek şey size olan güvenimizdir” dedi.

Belediyeler reformu ile ilgili de konuşan Ataoğlu, 18 belediye ile birlikte ittifak yaptıklarını, 18 belediye başkanı ve meclis üyesi adayları ile bir yolculuğa çıkıldığını kaydetti.

Ataoğlu, “Her ne olursa olsun sonuna kadar durabileceğimiz Tatlısu belediyemiz var dedik. Üç vekiliz, DP’nin gücü ve üç vekilin gücü sadece DP’yi milletvekili olarak o bizler değiliz bizleri buraya getiren sizler, sizlerden aldığımız güç sayesinde duymuş olduğumuz cesaret sayesinde elimizi masaya vurarak, 12 belediye olmaz, 13’üncü belediye olsun ama Tatlısu Belediyesi olsun dedik” şeklinde konuştu.

“Bugün Tatlısu dediğimizde hiç kimsenin aday olmaması gereken bir bölge, 6 belediyenin de gece yatıp sabah kalktığında Tatlısu’ya dua etmesi gerekiyor. Ne mutlu ki gece rüyamızda gördüklerimiz sabah konuştuklarımızı hayata geçiriyoruz” diyen Ataoğlu, Hayri Orçan’a da teşekkür etti.

-Akpınar: “Meşalemiz ve mührümüz namusumuzdur”

DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar da, DP’yi olabilecek en üst noktaya taşıyacaklarına inancının tam olduğunu vurgulayarak, “Hepimizin gailesi vatanımız, geleceğimiz, KKTC’dir. İçinde bulunduğumuz ana nasıl geldiğimizi anlatmamızın ortak vizyon ve hedef programımızda doğru ve gereklilik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yerel yönetimler reform sürecinde yaşanılan zor ve sert günleri belediye meclis üyesi adayları ile paylaşan Akpınar, sürecin akıbetinin ders niteliğinde olduğunu kaydederek, hükümet ile birlikte atılan ortak adım sonrası ittifak adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.

18 belediye arasında Tatlısu Belediyesi’ni koruduklarını ifade eden Akpınar, hizmet anlayışında başarı çıtasını yükselten Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkür etti.

Belediye meclis üyesi adaylarına da seslenen Akpınar, “Tüm belediyelerimizde mutlak başarıyı hedefliyoruz. Sadece mühür talep edecek ve mührümüzle bu başarıyı elde edeceğimizi bilin. Meşalemiz ve mührümüz namusumuzdur. Gücün gücü olduğumuzu, bizsiz olunamayacağını, bizsiz bu başarının ittifak düzeyinde elde edilemeyeceğini bilin. Geleceğin demokratlarla geleceğini asla unutmayın” ifadelerini kullandı.

-Tosunoğlu: “Büyüyerek, gelişerek yolumuza devam edeceğiz”

Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP meşalesinin 1992 yılından beridir yandığını belirterek, “Geçmiş ve gelecek bizimle… Lefkoşa’da, Lefke’de, Dipkarpaz’da belediye meclis üyeliklerinde en şanslı olan partiyiz. Mühürlerimize ve kendi oylarımıza sahip çıkalım” dedi.

Partinin 30’uncu yılına işaret eden Tosunoğlu, şunları kaydetti:

“Hem meşaleye hem de kuruluş ilke ve prensiplerimize sahip çıkmanın tam zamanı. Bu parti bu ülkede hiçbir zaman ayrım yapmadı, ne insanlar ne de görevler üzerinde… Herkese eşit mesafede durmayı ve herkese hizmet etmeyi ilke edinmiş bir partidir. Kurucularımıza, Dokuzlar Hareketi’ne ve ilke prensiplerimize sahip çıkarak, büyüyerek gelişerek yolumuza devam edeceğimizin sözünü veriyorum.”

-Orçan: “Birçok belediye başkanı projelerimizi örnek alıyor”

Tatlısu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hayri Orçan da, 30 yıllık DP geçmişini özetleyerek, hiçbir zaman sağlam kök salmış bir çınarın yıkılamayacağını belirtti.

27 yaşında genç bir bireyken siyasete atıldığını ifade eden Orçan, “Partimin her kademesinde görev aldım. Gençlik kollarından bugünlere kadar geldik. Başarılarına sevindiğimiz günler de, başarısızlıklarına üzüldüğümüz günler de oldu. Fırtınalar her türlü esti ama hiçbir zaman bu sağlam kök salmış çınarı yıkamadı” diye konuştu.

Tatlısu Belediyesi için, “Haklı davamızı sonuna kadar savunduk” ifadelerini kullanan Orçan, 20 yıllık belediyecilik anlayışının ülkede örnek teşkil ettiğini kaydetti. Orçan, “Birçok belediye başkanı projelerimizi örnek almaya başladı. DP’li olmak işte budur. Ülkeye örnek olmak, model olmaktır” dedi.

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Hayri Orçan, “Tatlısu Belediye Meclis Üyesi adaylarımız zorlu bir göreve talip oldular ve 20 yıldır bu görevi başarıyla birlikte yürütüyoruz. Diğer 17 belediyede, meclis üyesi adayı çıkmak da cesaret işi, hepinizi kutluyorum. Zor bir süreçte bu görevleri kabul ettiniz, bu görevi kabul etmeniz partinize olan sadakat güven ve bağlılığınızdır” şeklinde konuştu.