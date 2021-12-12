Demokrat Parti de oy kullanımı sürüyor

(Kıbrıs Postası)

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Demokrat Parti’de (DP) 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan Erken Genel Seçimleri için milletvekili adaylarını ve sıralarını belirleme maksadıyla oy kullanımı devam ediyor.

Şu saatlerde Sanayi Odası’nda gerçekleşen oy verme işlemi sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili Serdar Denktaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DP olarak ilerleyen günlerde ekonomik anlamda yapmayı arzuladıkları manifestoyu yayınlayacaklarını söyleyen Ataoğlu, “Demokrat Parti, kitle partisi olarak hareket ediyor. Atılması gerekilen adımları hep birlikte atacağız. Aday adayı olan arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

DENKTAŞ: ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da açıklamasında, milletvekili adaylığı için yarışan DP’lilerin heyecanının uzaktan bile belli olduğunu söyledi.

Çok zor bir dönemden geçildiğine işaret eden Denktaş, hoşgörülü bir yaklaşım tarzıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 15:49