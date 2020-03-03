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Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütünden Kamu Sen'e ziyaret

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütünden Kamu Sen'e ziyaret
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Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi ile görüştü.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Komite başkanı Ayşe Özdemirağ, Çevre Sekreteri Seher Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özerol'dan oluşan heyeti Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ, Başkan Yardımcısı Özlem Dinçoğlu ve Mesarya Bölge Sorumlusu Ayten Güler karşıladı.

Ülkede işyerinde şiddet ve taciz konularında alınan uluslararası kararların uygulanmasını sağlamak için destek isteyen komite ile yapılan toplantıda , kadınların ve çocukların genel sıkıntıları ve çözüm yolları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

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