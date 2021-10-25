Demokrat Parti'ye katılım

Demokrat Parti (DP), Adil Düzen Partisinin Genel Başkanlığını yapan İsmail Yıldız’ın, partilerine katıldığını açıkladı.

DP’den yapılan açıklamada, İsmail Yıldız’a DP rozetini Gazimağusa’da düzenlenen katılım gecesinde DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun taktığı belirtildi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu da “Bütün projelerimizin hayata geçmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olduk. Hiç boş durmadık çok çalıştık ve bu çalışmalarımız doğrultusunda çok fazla projeler ürettik. Ülkemizi gerek ekonomik gerek siyasi gerekse de sosyal anlamda, hak ettiği seviyeye getirebilmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bütün enerjimiz sadece ve sadece ülkemizin her alanda daha iyiye ulaşabilmesi içindir” dedi.Ataoğlu, artık birlikte çalışacaklarını ve başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Hükümet ortağı partilerin, toplumsal sorunlara olan motivasyonlarının olmadığını savunan Ataoğlu, “Hükümetin büyük ortağı UBP’nin, uzunca bir süredir tek gündem maddesi ve tek motivasyonu kurultaydır. Parti içi kurultay tartışmaları, ülkede yaşanan toplumsal sorunlara karşı UBP’yi tepkisiz hale getirmiş, bu da bütün gailesi ülke sorunları olan partimizin uhdesinde bulunan bakanlıkların projelerinin de hayata geçmesinde büyük engel teşkil etmiştir” dedi.

Demokrat Parti’nin yıllarca kurulacak olan koalisyon hükümetlerinde kilit parti olarak görüldüğünü belirten Ataoğlu, “Demokrat Parti artık kilit parti değil, ülke siyasetinin geldiği bu aşamada, ülke insanımızın umudu haline gelen, ülkemizi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah ve daha fazla insan hakları hedefiyle iktidara koşan bir kitle partisidir” dedi.