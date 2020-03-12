Denetimli mal ilanı kararına destek

Tüketici Örgütleri Konferasyonu, tıbbi maske, eldiven, dezenfektanlar ve antiseptikler ile alkolün (alkollü içecek hariç) denetimli mal ilan edilmesine destek belirtti.

Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yarattığı sağlık tehdidi telaş ve paniğini fırsat bilen bazı eczaneler, toptancı ve satıcıların maske ve temizlik malzemelerinde astronomik fahiş fiyatlar ile vurgun yapmalarının insanlık dışı olduğunu belirtti.

Işık, “Konfederasyonumuz hükümetin denetime tabi mal ilan ettiği bu emtiayı fahiş fiyatlar ile piyasaya süren tüccar ve toptancıları ‘kara liste’ kapsamında teşhir edecek ve boykot uygulayacaktır.” Astronomik fiyat uygulayanların Tüketiciler Derneği’ne veya 171 Tüketici Birimi hattına bildirilmesini istedi.

Işık, hükümete de dünya petrol fiyatlarında %30 oranında düşüşü dikkate alarak akaryakıt, tüp gaz ve elektrik fiyatlarında aynı oranda indirim yapması çağrısında bulundu.