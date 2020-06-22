Deniz ve hava yolu girişleri Salı günü değerlendirilecek

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün saat 18.30’da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 21.00 sıralarında tamamlandı. Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, ülkeye deniz ve hava yoluyla girişlere ilişkin daha önce aldıkları kararın ise yürürlükte olduğunu, henüz değişmediğini, Bakanlar Kurulu’nun salı günü yapılacak toplantısında durumu değerlendirileceklerini ve eğer kararlarda değişiklik yaparlarsa kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.