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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’yle birlikte Gazimağusa ve  Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye’de, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk bayraklı  gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve  Kabotaj Bayramı çerçevesinde Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi.

Saat 09.00’da başlayan törende protokol sırasına göre  Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Orduevi Müdürü Personel Kıdemli Albay  Necati Dinç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve  Sahil Güvenlik Komutanlığı Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Mehmet  Cem Yalıç’ın konuşmasıyla tamamlandı.

Teğmen Yalıç, 1 Temmuz’un deniz ve denizciliğe gönül verenlerin bayramı olduğunu ifade etti

Yalıç, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu söyledi.

Yalıç, 1 Temmuz 1926  tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile  Türk denizleri ve kıyılarındaki  deniz faaliyetleri ve ticaretinin Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade ettti.

Yalıç,  kabotaj hakkının sadece bir ülkeye özgü olmadığını, denizi olan ülkeler için bir hak olduğunu söyledi.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin tüm ambargo ve engellemelere rağmen  önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Yalıç,  Kıbrıs Türk denizciliğinin ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu ifade etti.

Girne'de de  saat  09.00'da Atatürk Anıtı önünde  düzenlenen törende  anıta çelenkler sunuldu ve  saygı duruşu yapıldı.  İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekilmesinin ardından  günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir okundu.

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