Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü 1 Temmuz Cumartesi günü kutlanacak

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, 1 Temmuz Cumartesi günü Gazimağusa ve Girne’de törenlerle kutlanacak.
Gazimağusa’daki saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.
-Girne’deki tören
Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.