Denize gireceği sırada aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Yeniboğaziçi’nde dün sabah 07.00’de Necat Asilsoy (E-69), denize gireceği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Asilsoy’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve suda boğulma” sonucu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

-Üstüntaş’ın ölüm nedeni belirlendi

Öte yandan, Türkeli’nde önceki gün toprak yol kenarında ölü bulunan Ağırdağ’da sakin Mustafa Üstüntaş’ın (E-73) ölüm sebebi belirlendi.

Üstüntaş’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.