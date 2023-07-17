Denize gireceği sırada aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Yeniboğaziçi’nde dün sabah 07.00’de Necat Asilsoy (E-69), denize gireceği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, Asilsoy’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve suda boğulma” sonucu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan, Türkeli’nde önceki gün toprak yol kenarında ölü bulunan Ağırdağ’da sakin Mustafa Üstüntaş’ın (E-73) ölüm sebebi belirlendi.
Üstüntaş’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.