DENKTAŞ: %11-12 HAYAT PAHALILIĞI MİLLETVEKİLİ MAAŞINA YANSITILMAYACAK

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, akaryakıt fiyatları konusunda basın toplantısı düzenledi.

Dünya akaryakıt fiyatları ile KKTC’deki akaryakıt fiyatlarını karşılaştıran Denktaş, “dünyada akaryakıtın ucuz olduğu üçüncü ülkeyiz” dedi.

Dünyada artan petrol fiyatları nedeniyle sürekli akaryakıt fiyatlarının arttığını ancak KKTC halkına bu artışın sürekli yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Denktaş, akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 95 ve 98 oktan benzin ile yaz yağına 10’ar kuruşluk mazota da 5 kuruş artış olacağını açıkladı ve vatandaşa en ucuz akaryakıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Bu akşamdan itibaren 10 kurul benzin 95-98, 5 eurodizele zam yapılacak. Bunun olması kaçınılmazdır. Muhalefet iktidara gelse de bunu yapması kaçınılmazdır.

Denktaş, “Gece saat 12:00’de Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girer. Haksız kazancın önüne geçilmesi ve stoklamaya engel olmak için bu saatte yürürlüğe giriyordu. Son dönemde bir düşüş ihtimali yok. Döviz sürekli yükseliyor. Döviz ve borsa yükseldikçe sürekli bir artışla karşılaşıyoruz. Civarımızdaki 42 ülkede asgari ücret açısından 17. sıradayız.Akaryakıt fiyatı açısından 3’üncü sıradayız. 3-4 yıl önce akaryakıt ürünlerinden alınan FİF oranı %40-45’leri bulmaktaydı. Bugün çok daha aşağısındayız”dedi.

“Normal seviyesinde bıraksak, oluşan kaybı giderme yönünde adım atacak olsak bugün 80 kuruşluk artış olacaktı ve bu artış devam ediyor” diyen Denktaş, “Dizeldeki artışı benzine yedirmek suretiyle 10’ar kuruş benzine, 5 kuruş mazota, 10 kuruş da gazyağına yine bir fiyat düzenlemesi yapılmış olacak”dedi.

Borsa fiyatlarını etkileyemeyeceğimize göre bu artışın olması kaçınılmaz olduğunu dile getiren Denlktaş, “Artışı durdurun geri alın diye bağıranlar iktidara gelse de aynısı olmaya devam edecekti. “Dövizde %29.5 artış oldu. Vatandaşa akaryakıtı verebildikçe en ucuzundan vermeye çalışıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapmak ucuzluktur. Yapmasak, fiyatı sıfırlasak bile 4/10 21 gün sonra bu 4.10, 4.15, dövize göre yukarı doğru çıkacak. Dövizde bir gelişme olursa Türkiye’nin alacağı önlemlerle dövizde bir düşüş olursa fiyatlar da geriye doğru gider. Ama şu an maalesef öyle bir öngörümüz yok” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı alım gücünü korumak için uygulandığını bu nedenle de her yerde olduğu gibi KKTC’de de oransal bir uygulama olduğunu ifade eden Denktaş şu ifadeleri kullandı;

“Daha yüksek maaş çeken daha yüksek artış aldı, alttakiler düşük artış aldı. Bu basında çok konuşuluyor. Muhalefet bunun üzerinde çok duruyor. Hükümetin içinde de bu çok tartışılıyor. En alt ve en üst barem arasındaki yelpaze bizim ülkemizdeki kadar dar değildir hiçbir yerde. Buna rağmen hükümetin içinde de bu konunda kamuoyu baskısı nedeniyle oluşan bir durum var. Ve şöyle bir karar aldık: Yarın itibariyle milletvekilleri ve bir bakan maaşlarını almayacak, Cumaya aktarılacak”. %11-12 Hayat Pahalılığı milletvekili maaşına yansıtılmayacağını ifade eden Serdar Denktaş bunun bakanlar kurulu kararı olduğunu açıkladı.

Denktaş, “%12.11’lik artış hepsine verildi, göç yasası mağdurlarına barem 11’e kadar ek 2.89 verildi, bunlara ek olarak

milletvekillerine yansıtmayacağımız hayat pahalılığını diğer çalışanlara paylaştıracağız”dedi.

“UBP ve YDP’ye danışmadık, alkış tutacaklarını bekleriz” diyen Denktaş, 2011 sonrası işe girenlere de yıl sonuna kadar bu şekilde artış verilmeye devam edeceklerini ve bunun kanun hükmünde kararname ile olması gerektiğini belirtti.

Bunların 4 parti başkanının aldığı bir karar olduğunu yineleyen Denktaş, hükümette kriz söz konusu değildir. İnşallah herkes bundan mutlu olur”dedi.