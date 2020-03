Denktaş: "Acilen kriz hükümetine acilen ihtiyaç var, buna talibim"

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, yaşanan olağanüstü koşullarda bir kriz hükümetine acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sedar Denktaş, sosyal medyadan da paylaştığı mesajında, “Bir kriz hükümetine şiddetle ihtiyaç vardır. Alınması gereken her tedbiri almaktan çekinmeyen, Devleti bilen ve oy kaygısı taşımadan hareket edebilecek, üç- dört bakandan oluşan bir kriz hükümeti.” İfadesini kullandı.

Serdar Denktaş, böylesi bir hükümeti oluşturarak, olağanüstü dönem bitinceye kadar görev yapmaya talip olduğunu da belirtti.

Denktaş şu açıklamada bulundu:

“Kimse kendini beğenmişlik diye algılamasın.

Çok açık ifade ediyorum. Hükümet hazırladığı pakete uygun olarak bugün başlattığı ödeme yöntemi ile sadece günü kurtarmış oluyor. Olağanüstü durum ilan etmeme inadı, alınması gereken kararları almaktan geri durmaları, farklı kesimlerle işbirliği kurmak yerine tartışma ortamı oluşturmayı tercih etmeleri ve daha saymakla bitmeyecek hatalar nedeniyle giderek daha büyük bir batağa doğru sürüklenmekteyiz.

Hem sokağa çıkma yasağı ilan edip ( ki doğru karardır) hem de ekonomik çarkların döndürülerek kamu geliri elde etmenin mümkün olamayacağını görmemek benim anlayabileceğim bir mantık değil.

Şimdi elimizdeki son kaynağı harcamış olacağız. Türkiye'den acil sıcak para akışı sağlanmaz/sağlanamazsa gelecek ay bölüşebileceğimiz birşey kalmayacak. Ve maalesef esas kaos işte o zaman başlayacak.

Oysa bu rakam ile borçları alacakları vs. Üç ay dondurmak ve her eve yasayabilecekleri, sağlıklı beslenebilecekleri bir rakam ulaştırılabilmesi mümkündü..Maalesef her geçen gün bu imkan da yitirilmektedir.

Aklını biraz kullanabilen her fert bu olayın en az iki ay daha devam edeceğinin farkında. Salgın sona erse bile bu yıl Turizmin artık bittiğini, öğrencilerin geri dönüşünün en azından Eylül ayına kadar olmayacağını görmektedir..

Olağaüstü bir dönem yaşıyoruz. Olağan ekonomik kriz dönemlerinde alınabilecek tedbirlerle bu dönemi aşamayız. Olağanüstü önlemler almak zorundayız.

Bir kriz hükümetine şiddetle ihtiyaç vardır. Alınması gereken her tedbiri almaktan çekinmeyen, Devleti bilen ve oy kaygısı taşımadan hareket edebilecek, üç- dört bakandan oluşan bir kriz hükümeti.

Böylesi bir hükümeti oluşturarak, olağanüstü dönem bitinceye kadar görev yapmaya ben talibim.

Değilse, sokağa çıkma yasağı kapsamında evimde oturarak sosyal medya kalemşörlüğü yapmakta beni hiç bozmaz. Sadece ülke insanımın durumuna bakar üzüntüsünü çekerim.”