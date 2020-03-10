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Denktaş, adaylara toplantılarını erteleme çağrısı yaptı

Denktaş, adaylara toplantılarını erteleme çağrısı yaptı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, gruplar arası mutabakatla kapatıldı.

Meclis Genel Kurulu bugün saat 12.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanı Uluçay, Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısı nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat sonucu toplantıyı kapatacağını söyledi.

Toplantı kapanmazdan önce DP Milletvekili Serdar Denktaş söz alarak, koronavirüs konusunda panik yapmaya gerek olmadığını, ancak Cumhurbaşkanı adaylarının toplu mitinglerini, gezilerdeki yemeklerini bir süreliğine ertelemelerini önerdi.

Denktaş, adayların kitle toplantılarının risk taşıyabileceğine işaret ederek, “Aday olanlara tavsiyem bu tür toplantıları bir süre ertelesinler” dedi. 

Denktaş’ın kısa konuşması sonrasında Uluçay, Meclis oturumunu kapattı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

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