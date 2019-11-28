Denktaş: "Anastasiadis, müzakere sürecini kendi hedefleri doğrultusunda kullanıyor"

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in müzakere sürecini kendi hedefleri doğrultusunda kullandığını belirtti.

Denktaş, Kıbrıs sorunu çerçevesinde Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından yıllardır dinlenen benzer açıklamaların ötesinde bir içerik olmadığını fakat, eleştirilecek noktalar da bulunduğunu kaydetti.

Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in, Şubat 2014 Ortak Açıklamasını elde ettikten sonra süreci sürekli oyalama yoluna gittiğini belirtti. Denktaş “Doğal gaz konusunda uluslararası ilişkilerini, dayanışmalarını, anlaşmalarını güçlendirerek Türkiye’yi bu bölgede yalnızlaştırarak, güçsüz kılarak istediklerini elde etmek Anastasiadis’in ana hedefi haline geldi. Bu ifademi doğrulayıcı açıklamayı zaten 11 Şubat 2014 sonrası kendisi yapmıştı.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, zaman zaman ortaya “yaratıcı” başlığı altında attığı sonra geri çektiği, daha sonraki açıklamalarıyla muğlaklaştırdığı sözde önerilerin tümünün altında, büyük bir kararlılıkla yürütmekte olduğu bu stratejinin yattığını belirtti.

“BM’NİN MÜZAKERE YÖNTEMİ OLARAK BELİRLEDİĞİ YOL BİZİ ÇÖZÜME GÖTÜRMEZ”

Berlin toplantısı sonrasında oluşturulmaya çalışan yeni “umut” algısının da Anastasiadis’in stratejisine destek sağladığını savunan Denktaş, “Hiçbir Kıbrıslı Türk siyasetçi Anastasiadis’in stratejisine dolaylı da olsa destek sağlayıcı adımlar atmamalıdır, çünkü Anastasiadis ne BM’nin tanımladığı şekilde bir çözüm ister ne de BM’nin müzakere yöntemi olarak belirlediği yol bizi çözüme götürür.” ifadelerine yer verdi.

Denktaş, çözümün, iki taraf arasında ilişkileri geliştirerek, adım adım, parça parça uygulamaya konulacak çoğu kez tek taraflı atılacak adımlar ve halkların gönüllü birlikteliğiyle varılacak bir durum olduğu görüşüne de yer verdi.