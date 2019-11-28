Denktaş, Berlin'de gerçekleşen üçlü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Demokrat Parti milletvekili ve eski başkanı Serdar Denktaş, çözüme, iki taraf arasında ilişkileri geliştirerek, adım adım, parça parça uygulamaya konulacak çoğu kez tek taraflı atılacak adımlar ve halkların gönüllü birlikteliğiyle varılabileceğini söyledi.

Serdar Denktaş, Berlin'de gerçekleşen üçlü görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, "Geçtiğimiz akşam Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmeyle ilgili bir yanda eleştirel anlamda söylenecek çok şey varken, diğer yanda yıllardır dinlediğimiz benzer açıklamaların ötesinde bir içerik taşımadığından çok da fazla irdelenme değeri taşımadığını düşünüyorum" dedi.

Denktaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir şeyi ancak çok net olarak ifade etmek isterim: Anastasiadis Şubat 2014 Ortak Açıklamasını elde ettikten sonra süreci sürekli oyalama yoluna gitti.

Doğal gaz konusunda uluslararası ilişkilerini, dayanışmalarını, anlaşmalarını güçlendirerek Türkiye’yi bu bölgede yalnızlaştırarak , güçsüz kılarak istediklerini elde etmek Anastasiadis’in ana hedefi haline geldi. Bu ifademi doğrulayıcı açıklamayı zaten 11 Şubat 2014 sonrası kendisi yapmıştı.

Kıbrıs müzakere süreci Anastasiadis’in hedeflerine varmak için kullandığı bir mekanizmadır. Zaman zaman ortaya “yaratıcı” başlığı altında attığı sonra geri çektiği, daha sonraki açıklamaları ile muğlaklaştırdığı sözde önerilerin tümünün altında, büyük bir kararlılıkla yürütmekte olduğu bu strateji yatmaktadır.

Berlin toplantısı sonrasında oluşturulmaya çalışan yeni “umut” algısı da maalesef Anastasiadis’in stratejisine destek sağlamaktadır.

Hiçbir Kıbrıslı Türk siyasetçi Anastasiadis’in stratejisine dolaylı da olsa destek sağlayıcı adımlar atmamalıdır.

Çünkü Anastasiadis ne BM’nin tanımladığı şekilde bir çözüm ister ne de BM’nin müzakere yöntemi olarak belirlediği yol bizi çözüme götürür.

Çözüm, iki taraf arasında ilişkileri geliştirerek, adım adım, parça parça uygulamaya konulacak çoğu kez tek taraflı atılacak adımlar ve halkların gönüllü birlikteliğiyle varılacak bir durumdur."