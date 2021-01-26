Denktaş: “Bütçenin bütününü bir günde oylayıp, geçirelim ve Meclis’i kapatalım”

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününün bir günde oylanarak geçirilmesi ve Meclis’in kapatılması önerisinde bulundu.

Denktaş ayrıca, bir ya iki bölgenin kapanmasının pek bir fayda sağlamayacağını, tüm ülkenin kapanması gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam edildi.

DENKTAŞ

İlk sözü alan DP milletvekili Serdar Denktaş, kararsızlık ve ne olacağının bilinmemesinin zor olduğunu belirterek, kapanma ve kapanmama konusunda kararsızlık yaşandığını kaydetti.

Bir bölgenin kapanmasının pek bir fayda sağlamayacağını tüm ülkenin kapanması gerektiğini dile getiren Denktaş, kiralar, mevduat, kredi faizlerinin dondurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Denktaş, eğer tam kapanma yapılmayacaksa, Girne ve Lefkoşa dışında risk gruplarının işe gitmemesi evden çıkmamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Serdar Denktaş, bütçe yasa tasarısının bütününün bir günde oylanıp, Meclis’in kapatılması önerisinde bulunarak, hükümetin böylece halkın sağlığına konsantre olabileceğini belirtti.

Hükümete de çağrı yapan Denktaş, muhalefet ile istişare içinde olması talebinde bulundu.

Türkiye’den bütçe dışı ek kaynak alarak her haneye katkı yapılması ve harçlarla borçların dondurulması gerektiğini dile getiren Denktaş, yarım yamalak değil, tam kapanmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Denktaş, her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da konuşmasında, devlet bütçesindeki en büyük ikinci kalemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Toros, devlet okulları konusunda görüşlerine yer vererek, okullarda özellikle Girne bölgesinde çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim aldığını, iletişim ve müfredat takibinde sorun yaşadıklarını söyleyerek, bakanlığın ne gibi tedbirler alacağını sordu.

Okullardaki öğrenci sayısının olması gereken sınırın üzerinde olduğunu söyleyen Toros, buna yönelik ne yapıldığını sordu.

Eğitimde ciddi plan ve programa ihtiyaç duyulduğunu belirten Toros, en büyük sorunun eğitimle ilgili kararların siyaset gözetilerek alınması olduğunu kaydetti.

Bütçede ayrılan paranın tamamının cari harcama ve maaşlara harcandığını savunan Toros, yatırım için pay ayrılmadığını söyledi.

Denetim eksikliğine de işaret eden Toros, mesleki teknik eğitimdeki eksiklikler ve genç işsizlik sayısına değindi.

Yükseköğrenimde sadece öğrenci sayısına odaklanılmasını eleştiren Toros, insan ticareti ile yükseköğrenim ilişkisine vurgu yaparak, öğrencilerin okula gitmek yerine kayıt dışı çalıştıklarını söyleyerek, bunu önlemeye yönelik hangi tedbirler alındığını sordu.

Pandeminin eğitime ciddi olumsuz etki yapacağını söyleyen Toros, öğrencilerin uğradığı kayıpların nasıl giderileceğine odaklanmak gerektiğini belirtti.

Ezbere ve sınava dayalı eğitim yerine öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerine dayalı bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Toros, okulların yeniden açılması sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı.

Toros, eğitim ve okulları çağdışı kalmış sistemlere hapsetmeme çağrısında bulundu.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, kapanma konusunda kaosun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Baybars, bütçede eğitime ayrılan payın, kalıcı eğitim politikası oluşturmaktan ziyade, cari harcamalar ve maaşlara gittiğini belirtti.

İnsan haklarına saygılı, evrensel değerlere sahip, ahlaklı, dürüst nesiller yetiştirmenin önemine değinen Baybars, sistemsiz eğitim politikası nedeniyle sadece günün kurtarıldığını iddia etti.

Eğitim politikasının devlet politikasına dönüştürülmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren

Baybars, salgının da etkisiyle eğitimde eşitsizliğin ne kadar büyük oranlarda olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Salgını da göz önünde bulundurarak, planlı öngörülebilir bir sistem ve güçlü altyapı sağlanması gerektiğini belirten Baybars, hangi çocuğun, hangi bölgede, neye ihtiyacı olduğunun tespit edilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ebeveyn ve öğrencilere yönelik pedagojik ve psikolojik programlara yer verilmesi gerektiğine işaret eden Baybars, eğitim süreçlerinde anne babaların çocuklarına nasıl destek vereceklerine yönelik eğitim verilmesini talep etti.

Eğitimde bilgiye ulaşmaktaki güçlüğün ortadan kalkması gerektiğini dile getiren Baybars, eğitimde salgın nedeniyle ortaya çıkan kayıpların nasıl telafi edileceğini sordu.

Pandemi süreci ve sonrasına eğitimin nasıl olacağının ortaya konması gerektiğini söyleyen Baybars, eğitim politikasının belirlenmesi ve standardın sağlanması gerektiğini belirtti.

Baybars, öğrenme becerisine dayalı bir eğitim sistemine geçilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Mesleki eğitim konusunda yeterli teşvik sistemi olmadığını söyleyen Baybars, pandeminin meslek liselerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirtti.