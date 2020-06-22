Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda DP Milletvekili Serdar Denktaş, Ercan’a özel jetle gelen kişilere ilişkin polisin soruşturma raporunu okudu, ardından Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne geçildiği sırada muhalefet milletvekilleri salonu terk etti. Daha sonra YDP Genel Başkanı Arıklı kürsüden, bu rapordan sonra partisinin meclisi terk etmeye karar verdiğini açıkladı.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş söz alarak, Ercan’a özel jetle gelen kişilere ilişkin polisin soruşturma raporunu okudu.

Denktaş, Ercan’a gelecek söz konusu kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından karantina koşulu ile ülkeye gireceklerinin belirtildiğini, önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, daha sonra değiştirilerek Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ait araçların yolcuları alacağının bildirildiğini söyledi.

“ERCAN’DA YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ”

Denktaş, gelecek uçakla ilgili gümrük görevlisine sözlü bilgi verildiğini, buna karşın alanda olmadığını, uçak iniş yaptıktan sonra yolcuların VIP karşısındaki park alanına alındığını, burada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı personelin, yolcuların ateşini ölçtüğünü aktardı.

Denktaş, Sağlık Bakanlığı Girne Kaza sorumlusu olan sıhhiye müfettişinin, gelecek olan yolcularla ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

“KARANTİNA OTELİ OLMAYAN MERİT ROYAL OTEL’E YERLEŞTİRİLDİLER”

Uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının, dışarıda bekleyen Merit Otel grubuna ait araba ile alındıklarını dile getiren Denktaş, söz konusu kişilerin karantina oteli olmayan Merit Royal Otel’e yerleştirildiklerini kaydetti.

“OTELDEKİ BAZI KAMERALAR FORMATLANMIŞ, BAZILARI KAYIT ALMADI”

Merit Royal Otel’de hizmet veren personelden yapılan soruşturmada, söz konusu kişilerin odalarından çıkmadıklarının raporda yer aldığını söyleyen Denktaş, oteldeki bazı kameraların formatlanmış olduğunu ve bazı kameraların kayıt almadığının tespit edildiğini belirtti.

“GİRNE’DE ALIŞVERİŞ VE YEMEK YENİLDİ”

Personelden yapılan soruşturmada bu kişilerin Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinde kumar oynamadıklarının öğrenildiğini söyleyen Denktaş, bazı kişilerin Girne’ye gidip alışveriş yaptığını ve yemek yedikleri tespit edildiği belirtti.

“BAZI YOLCULARA GAZİMAĞUSA’DA PCR TESTİ YAPILDI...SONUÇ NEFATİF”

Denktaş, bazı yolculara Gazimağusa Hastanesi’nde PCR testi yaptırılmaya çalışıldığını, başarılamayınca, İskele’deki otel inşaatı lojmanlara yerleştirildiklerini, daha sonra tekrar hastaneye gidip PCR testi yaptırdıklarını ve negatif sonuç alındığını aktardı.

“KAHVALTIYA GÜRCAFER DE KATILDI”

Serdar Denktaş, ardından Gazimağusa’da kahvaltı yaptıklarını bu sırada Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in de aralarına katıldığını kaydetti.

Denktaş, daha sonra yeniden İskele’deki otel inşaatındaki lojmana giden söz konusu kişilerin saat 20.00’de adadan ayrıldıklarını belirtti.

“OTELLER KAYIT TUTMAK VE SAKLAMAKLA MÜKELLEF…BU DA ARAŞTIRILMALI”

Bir gazetecinin çektiği resim ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı olmaması ile başlayan tartışmanın bu noktaya geldiğini söyleyen Denktaş, raporda yer alan en önemli konuların otel kayıtlarının silinmesi, kayıtların tutulmaması olduğunu belirtti. Otellerin kayıt tutmak ve saklamakla mükellef olduğuna işaret eden Denktaş, ileri soruşturmada bu unsurların da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Olaydan gümrük dahil her birimin haberi olduğunun görüldüğünü söyleyen Denktaş, buna rağmen gümrük memurunun orada olmadığını belirtti.

“DEĞİŞTİRİLECEK BİRİ VARSA O DA HÜKÜMETİN TÜMÜ, BİR BAKAN DEĞİL”

Bu ziyaretle ilgili “yatırım değil başka maksatla gelinmiş olmasına” yönelik dedikoduların gündeme geldiğini anımsatan Denktaş, “Bu rapordan hareketle değiştirilecek biri varsa o da hükümetin tümüdür, bir bakan değildir” dedi.

ANAYASA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Dana sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi ’ne ilişkin kuralları hatırlattı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, öneriye ilişkin bilgi verdi.

Anaysa değişikliğinin yasa önerisi ile başladığını belirten Hasipoğlu, değişikliğin Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasına yönelik olduğunu, sayının 16’ya çıkarılmak istendiğini, yargıdaki tıkanmanın açılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Siyasi olmayan bu kuruma siyaset yapılmaması çağrısında bulunan Hasipoğlu, komiteden oybirliğiyle geçtiğini, Meclis’te de bunun sağlanabilmesi temennisinde bulundu.

Hasipoğlu, oylamanın bugün yapılması gerektiğini, aksi takdirde özel gündemle tekrar toplanabilineceğini söyledi.

“Temennimiz daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği paketi ile gelmekti” diyen Hasipoğlu, siyasi olmayan bir kuruma karşı siyaset yapılmaması ve oybirliğiyle geçmesi temennisinde bulundu.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, değişikliğin yerinde bir karar içerdiğini, mahkeme kararlarının geç verilmesinin mağduriyetler yarattığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Çaluda, kabine değişikliği ve sonrasında yaşananların herkesi üzdüğünü dile getirdi.

“TÜM HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU VAR.. .UBP’YE TUZAKLAR KURULDU”

Özel jet olayıyla Turizm Bakanının görevden alınmasının gündeme geldiğini ancak tüm hükümetin bu olayda sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Çaluda, UBP’ye tuzaklar kurulduğunu, gerginlik yaratıldığını belirtti.

Çaluda, hükümete desteklerinin devam edeceğini ancak HP’nin de bazı açıklamalarında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çaluda, kendisi ile ilgili mahkeme süreci ile ilgili bilgi vererek, bakanlığa atanmasında hukuki bir sorun bulunmadığını söyleyerek, bakan olmasını veto ettiğini dile getirdiği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

ÖZTÜRK

UBP milletvekili Yasemin Öztürk de, yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Yargıda gecikmenin adaleti engellediğini söyleyen Öztürk, muhalefetin komitede yasaya olumlu oy verdiğini belirterek teşekkür etti.

ARIKLI : “RAPOR SONRASINDA MECLİS’İ TERK ETMEYE KARAR VERDİK”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa değişikliğine ilişkin partisinin önerilerinin dikkate alınmadığını, yaş sınırının da artırılması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Arıklı, 60’lı yaşlarında yargıçların emekli olmasının doğru olmadığını, onların tecrübesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Arıklı, Denktaş’ın açıkladığı rapor sonrasında Meclis’i terk etmeye karar verdiklerini kaydetti.

BEROVA: “34 OYA İHTİYAÇ VAR...CTP DEĞERLENDİRME İHTİYACI HİSSETTİ”

UBP milletvekili Özdemir Berova, Anayasa değişikliği için 34 oya ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, bugün CTP’nin değerlendirme yapma ihtiyacı hissettiğini söyleyerek, oylamayı Perşembeye alma talepleri olursa bunun yapılabileceğini kaydetti.

OYLAMA ERTELENDİ

Bunun üzerine yasanın bir sonraki gündeme ertelenmesi oybirliğiyle kabul edildi ve Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Ancak daha sonra Meclis Başkanı Uluçay, gruplararası mutabakat uyarınca oylamanın pazartesine ertelendiğini açıkladı.