illetvekili Serdar Denktaş, Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Serdar Denktaş mesajında “Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde çok önemli bir yer tutan Erenköy Direnişi’nin 56. yıl dönümünde, Erenköy Direnişi’nde kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla ve minnetle anıyoruz.”dedi.

Denktaş, 8 Ağustos 1964’te Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç gencin ve bölge halkının ortaya koyduğu direnişin , adadaki tüm Kıbrıslı Türklerin direniş ve var olma mücadelesinin öncüsü olduğunu vurguladı.

Denktaş mesajında şunları kaydetti:



“İçinden geçtiğimiz bu kritik günlerde aynen 56 yıl önce ağustos ayının kavurucu sıcağında yokluk ve umutsuzluk içerisinde birbirine kenetlenen kahramanlar gibi, birbirimize kenetlenme zamanı olduğunu hatırlatır, en kötü ve umutsuz durumlardan bile destansı bir dayanışma ruhuyla çıkmayı başaran Kıbrıs Türkü’nün, en yakınımız olan Türkiye’nin desteği ile bu zor günleri de atlatacağından kuşkum olmadığını ifade etmek isterim. “