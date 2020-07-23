Denktaş: "Fiilen çalışan üreten bir hükümet kalmadı"



DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Hükümete öneride bulunmanın anlamı kalmadı, çünkü fiilen çalışan üreten bir hükümet kalmadı” dedi.

Denktaş, kadastro alanında yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü, geçmişte yapılan ölçümlerle uydudan yapılan ölçümler arasında farklılıklar bulunduğunu, hem kişilerin komşularıyla hem de yatırımcıların yetkililerle sıkıntı yaşadığını, insanların yaşadıkları evin tapusunu alamadıklarını kaydetti.

“Mevcut fiili duruma göre düzenlemeler yapılması şart” diyen Denktaş, sorunun büyüdüğünü ülkede yanlış sınırlamalar yapıldığını söyledi.

Denktaş, teknolojinin sorunu çözmesi temennisinde bulundu ve olumlu oy vereceklerini belirtti.

“UZATMAKTANSA BIRAKIN… BÖYLESİ BİR YOKLUK ÜLKEYE YAŞATILMAMALI”

Denktaş, hükümete yönelik “Uzatmaktansa bırakın. Başka hükümet formülü de çıkmıyorsa, geçiş hükümeti ile seçime de gidilir ama böylesi bir yokluk ülkeye yaşatılmamalı” dedi.

Denktaş, ülkeye girişlerle ilgili durumu da eleştirdi.