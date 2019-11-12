Denktaş: İç borçlanma ihtiyaç duyulan oranda yapılmalı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, iç borçlanmanın ihtiyaç duyulan oranda yapılması, ödenebilir borçlanma yapmaktan çekinilmemesi gerektiğini ifade etti. DP Milletvekili Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı ekibinin kendi bakanlık dönemiyle aynı olduğunu, mevcut imkanlarla bütçenin hazırlandığını dile getirdi.

Son üç yılda artı bütçe ile sonuçlanan bir dönem geçirildiğini, 2019’un da her şeye rağmen iyi seyrettiğini söyleyen Denktaş, iç borç ödemeye başlamak için protokol imzalanması sürecinin kendi dönemlerinde başladığını ve bu dönemde sonuçlandığını belirtti. Denktaş, iç borçlanmanın ihtiyaç duyulan oranda yapılması, ödenebilir borçlanma yapmaktan çekinilmemesi gerektiğini ifade etti. Denktaş, vergilerdeki değişiklik ve yüzde 2’lik katkı konularının zor şartlarda ekonomik çarkların dönmesini sağladığını kaydetti.

“DEVLET HARÇLARI BELLİ ORANDA ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK”

Devletin harçları belli oranda artırmak zorunda kalacağını söyleyen Denktaş, “Sizin muhalefetteyken bize yaptığınız eleştirileri ben size yapmayacağım. Ülkenin ekonomik koşullarını biliyorum” dedi. Denktaş, ortaya çıkabilecek öngörülmeyen sorunlara yönelik hükümetin yaklaşımlarını çok yakından takip edeceğini belirtti. Ana gelir kaynaklarının turizm, eğitim olduğunu söyleyen Denktaş, mal alarak ülkeye yerleşen yabancıların da gelir getirdiğini ancak bu insanların hayatlarını kolaylaştırmak yerine zorlaştırıldığını, bu durumun değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Denktaş, gelirini ülke bankalarında tutan bu yabancılara vergi muafiyeti sağlanabileceğini kaydetti. 2003 yılında inşaat patlaması sırasında kandırılan yabancıların durumunu gündeme getiren Denktaş, bu mallarla ilgili önerisini Bakanlar Kurulu’ndan geçiremediğini, hükümetin bu öneriyi hayata geçirmesiyle devlet gelirlerinin artırılmasının sağlanabileceğini söyledi. Denktaş, turizm teşviklerinin ülkenin gelirlerinden karşılanması gerektiğini söyleyerek, “Kendi teşviklerimiz kendi kalemlerimizden olmalı” dedi.

“YÖNETİMİ MALİYEDE KONTROLÜ TC YARDIM HEYETİNDE OLMALI”

Kredi ve yardım alınan tek yerin Türkiye olduğunu, ancak yöntemin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Denktaş, cari harcamalar için katkı talep etmemek, yatırımlar için ise verilecek katkının yılın başında KKTC’nin Merkez Bankası’ndaki hesabına yatırılması ve yönetimi maliyede, kontrolü TC yardım heyetinde olması gerektiğini belirtti. Denktaş, bu paranın kredi olarak yatırılması önerisinde bulunarak, Kıbrıs sorununun öyle ya da böyle bir gün sonuçlanacağını ve mahsuplaşmanın söz konusu olacağını söyledi.

MİLLETVEKİLLİĞİNDE SON DÖNEMİ…

Denktaş, milletvekilliğinde son dönemi olduğunu söyledi. Mali Yönetim Yasa Tasarı’ndan GÜÇ-KUR’un çıkarılmasını eleştiren Denktaş, tasarının geri dönmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. YORUM EKLE Adınız Soyadınız Yorum



