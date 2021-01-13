Denktaş için mesajlar

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 9. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oğuz, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yılmaz savunucusu rahat uyu; egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyecek, kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” dedi.

Oğuz, son nefesine kadar halkının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için mücadele veren, Türk milletinin yetiştirdiği büyük devlet adamı Denktaş’ı, Türk ulusunun asla unutmayacağını, bıraktığı eser ve fikirlerin yeni nesillere ışık tutup, yol göstereceğini söyledi.

Oğuz, “O’nu daima rahmet ve şükranla anacak, onun haklı mücadelesinin eseri olan ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Amcaoğlu, “Gençliğe sonsuza kadar ilham kaynağı olacak” diyerek, Denktaş’ı saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Denktaş ve dava arkadaşlarının bir ömür harcayarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk Halkına bıraktıkları en büyük miras olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Denktaş ismi, Kıbrıs Türk Halkı’nın ayrılmaz bir parçası olduğu Türk Milleti’ne hizmet etmiş, Kıbrıs’ta Türk Halkı’nın bağımsızlık ve özgürlüğüne adanmış ve bundan da zaferle çıkmış bir hayata verilen isimdir. Kıbrıs’ın bir Yunan adası olmaması için verdiği mücadeleyle geçirdiği hayatı, davası, mücadelesi ve fikirleri, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine sonsuza kadar ilham kaynağı olacaktır.”

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima korumaya devam edecektir” dedi.

Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Denktaş’ın hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adadığını belirten Pilli, Denktaş’ın Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aştığının altını çizdi.

Pilli, uzun yıllar süren bağımsızlık mücadelesinde, O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuştuğunu kaydetti.

Pilli, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarına rahmet dileyerek, Denktaş’ı saygı ve özlemle andı.

TAÇOY

Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, şükran ve minnetle andı.

Taçoy yayınladığı mesajda, Denktaş’ın kendilerine “canımız gibi korumamız için bir devlet” bıraktığını her fırsatta söylediğini, “Canınız gibi koruyun ve kıymetlendirin” diyerek de miras bıraktığını kaydetti.

“Kıbrıs Türkü'nün en kıymetli hazinesi işte bu mirastır” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Bu mirasa sahip çıkmak, gözümüz gibi korumak boynumuzun borcudur. Kişi olarak, hem devletimize hem de anavatana bağlılığa yemin etmiş bir milletvekili olarak, bu mirasa sahip çıkmaktan onur ve gurur duyuyorum.

KKTC devleti olarak, içinden geçtiğimiz bu günlerde bir devlete sahip olmanın değerini daha iyi anlıyoruz. Bu devleti kurma sürecine liderlik eden merhum kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, şükran ve minnetle anarım.

Siyasi hayatıma başlarken, siyasi hayatımın önemli bir bölümünde yol arkadaşlığı yaptık. Nasihatlerini dinledik. Açtığı yolda yürüdük. Aynı zamanda partimiz UBP'nin de kurucusu merhum lider Rauf Raif Denktaş'a, ölüm yıldönümünde bir kez daha saygılarımı sunarım. Emaneti emin ellerdedir.”

MDP

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, "ömrünü milli davaya adayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı" ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle andı.

Büsküvütçü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hem büyük bir devlet adamı, hem de halk adamı olduğunu vurgulayarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın sorularıyla dertlenen, çözümü için gece gündüz çalışan, konu vatan olduğunda ise gözü

hiçbir şey görmeyen bir liderdi.



Türklük bilinciyle attığı adımlarda, milli davayı ömrünün sonuna kadar savundu. Tek bir derdi vardı Türklük ile yoğurulmuş toprakları öksüz bırakmamaktı ve bırakmadı. Arkadaşları ile beraber yıllar süren mücadelesi sonrasında KKTC’nin kurulmasını sağlayarak, dünyaya Türkün gücünü bir kere daha gösterdi.



Gelecek nesile en mukaddes emanetlerden biri olan KKTC yaşatılması ve ileriye götürülmesi vizyonu ile kurduğumuz partimiz şart ne olursa olsun bu emaneti koruyarak ileriye götürecektir. Çünkü çok iyi biliyoruz ‘’Türklük ve Türkçülük ebedidir.’’

KAMU İŞ

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Serdaroğlu, mesajında, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayetle ve fedakârlıkla savunduğunu ve bu yolda karşılaştığı her türlü zorluğun üstesinden dik duruşuyla, kararlılığıyla, liderlik vasıflarıyla geldiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Denktaş ömrünü Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve Türk milletine hizmet vermeye adamıştır. Cumhurbaşkanımızı vefatının dokuzuncu yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

KAMU SEN

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak, Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu vurguladı.

Atan, “Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 9. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu kaydeden Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı çağı doğru okuduğunu, çağın ulus devletler çağı olduğunu iyi kavradığını, kendini iyi yetiştirdiğini, çağdaş değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşıdığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini, bu topraklarda özgür, egemen devlet sahibi bir halkın ferdi olarak yaşamak isteyen her KKTC vatandaşının çok iyi okuması gerektiğini ifade eden Atan, her KKTC vatandaşının Denktaş’ın mücadelesini, yaptıklarını çok iyi bilmesi, anlaması ve anlatmasını da istedi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Civelek mesajında, Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırlarında değil dünyada da alkış topladığını kaydetti.

Mesajında “Liderlerin kolay yetişmediği dünyada ne mutlu bizlere ki yaşadığı süre içerisinde Allah’ın bizlere bağışladığı Rauf Raif Denktaş önderliğinde, Türk’ü devletsiz bırakamazsınız, Türk en zor anında bile yeniden dirilir ve devletini kurar mesajını dünyaya iletti” diyen Civelek, hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük devlet adamı Denktaş’ın, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak daima hatırlanacağını belirtti.

Denktaş’ın Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirdiğini kaydeden Civelek, “İnandığı dava için bir ömür harcayan büyük önder ve devlet adamı, cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

DİN GÖR SEN

Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı, Denktaş’ı minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak tarihe mal olan Denktaş’ın örnek bir kişi olduğunu vurgulayan Çakır, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf Raif Denktaş daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır” dedi.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’nci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ankara merkezli dernekten yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk mücadele tarihi boyunca yaşananlara işaret edildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS isteğine geçit vermemek için Kıbrıs adasında Türk varlığını sürdürme direnişini örgütlediğine, İngiliz Sömürge yönetimine karşı mücadeleyi başlattığına işaret edilen açıklamada, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının mukavemetini, ırkçı EOKA terör örgütüne karşı örgütlediği, yazılarında, mitinglerde, Birleşmiş Milletler’de ve dünyadaki çeşitli uluslararası örgütlerde yaptığı konuşmalarda milli davayı başarıyla savunduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’taki varlığının, egemenliğinin kesin ve vazgeçilemez teminatının Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkı olduğu dile getirilen mesajda, “Uluslararası antlaşmalarla sağlanan Türkiye’nin garantör devlet statüsü ve Kıbrıs’ta süresiz asker bulundurma hakkı, vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir” denildi.

Mesajda, müzakerelerin iki tarafın egemen eşit statüde, egemen bağımsız iki devlet statüsünü sağlayacak bir zemininde başlatılması gerektiği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 14:26