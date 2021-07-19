20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarında tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasıyla son buldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, T.C.Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, diğer bazı askeri erkan, bakanlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

TATAR



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şunları aktardı:“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş,Her türlü zorluğa katlanarak, büyük fedakarlıklarla yürüttüğünüz mücadele, halkımızı 20 Temmuz 1974 sabahına ulaştırmış, Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı, özgürlüğe, egemenliğe, kendi vatanına ve devletine kavuşmuştur. ‘Halkım beni Kıbrıs’a Türk askerini getiren kişi olarak hatırlasın’ sözünüz unutulamazken, bugün anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin güvencesi altında huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Bunu sizlerin mücadelesine ve şehitlerimize borçluyuz. Sizi unutmadık, unutmayacağız. Rahat uyuyunuz, kurduğunuz devlet yaşatılacak, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçilmeyecektir. Sizi büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz.Ruhunuz şad olsun”