Denktaş, Kar İş yönetimi ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) yönetimi ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’da hazır bulundu.

AKANDERE

KAR-İŞ Başkanı Beksan Bekir Akandere yeni yönetiminin çalışma programı hakkında Bakan Denktaş’a kısa bilgi verdi. Görüşmede daha sonra taşımacılık ile ilgili sıkıntılar ve muafiyetler masaya yatırıldı.

Sektörün ciddi anlamda sıkıntıları olduğunu söyleyen Akandere, bu bağlamda sorunlara daha köklü bir çözüm üretmek amacıyla, daha çok bilirkişilerden daha verimli çalışabilecek bir komite oluşması gerektiği inancını dile getirdi.

Yakın geçmişte özellikle gümrükler konusunda 21 koltuk üzerindeki araçlara yapmış olduğu muafiyetten dolayı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a teşekkür eden KAR-İŞ Başkanı, sektörün bu gelişmeden oldukça memnun olduğunu söyledi.

KAR-İŞ Başkanı Beksan Bekir Akandere, minibüsüler kategorisinde de muafiyet talebinde bulundu.

“Ülkemizde özellikle öğrenci taşımacılığında en çok kullanılan araçlar minibüslerdir. Bu minibüslerin yenilenebilmesi içinde muhakkak bu muafiyet hakkının onlara da verilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle 3. Dünya ülkelerinden gelen araçlar için. Bu konuda bir iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

DENKTAŞ

Yeni yönetime başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkede artık daha verimli hizmet eden toplu taşımacılık sisteminin hayat bulması için geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde mali açıdan gerekli desteğin yapılabilecek düzeyde sağlandığını bu konuda özverili adımlar attıklarını ancak hala daha istenilen noktaya ulaşılamadığını belirtirken, konunun tüm paydaşlar tarafından yeniden ele alınabilmesi gerektiğini belirtti.

Muafiyetler konusunda geçmiş dönemde yapmış oldukları iyileştirmelere ek daha fazla neler yapılacağı noktasında da maliye olarak çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.