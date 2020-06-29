Denktaş: "Klavye kahramanlığı ortadan kalkacak"

Meclis'te Bilişim Suçları Yasa Tasarısı'nın görüşülmesine devam ediliyor.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş da, komite üyelerini çalışmalarından ötürü kutlayarak, yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, bu yasa ile geçmişte olduğu gibi şimdi de bir iftiranın veya yalan haberin yayılmasının hemen engellenemeyeceğini, dolayısıyla bir ara mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ve bunda fayda olduğunu kaydetti.

Ne kadar çalışılırsa çalışılsın bir yasada eksiklikler olabileceğini ancak daha sonra yapılacak çalışmalarla bu eksikliklerin giderilebileceğini ifade eden Denktaş, komite başkanından yasa tasarısının pratikte nasıl çalışacağı ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

Denktaş, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle eski “klavye kahramanlığının” ortadan kalkacağını, artık herkesin istediğini kolayca başkasına hakaret yazamayacağını, söyleyemeyeceğini ifade ederek, ayrıca izinsiz sanal bet gibi konularda daha etkin mücadele edilebileceğini kaydetti.

Denktaş, yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını söyledi.