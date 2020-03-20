Genel Kurul’da eldiven ve maske ile gelen DP milletvekili Serdar Denktaş, kürsüye de böyle çıktı. Denktaş, konuşmasını maskesini çıkarmadan yaptı. Erteleme kararının alınması gereken bir karar olduğunu kaydeden Denktaş, “Oy birliği ile alınması arzumuzdu” dedi. Denktaş, dünyanın virüsün engellenmesinin yanı sıra işin ekonomik boyutunun da değerlendirildiğini söyleyerek, seçimin 1 yıl ertelenmesini gündeme getirdiğini ancak mutabakatın 6 ay olduğunu belirtti. Denktaş, “Ekonomik olarak toparlanmamız için bir yıl bile yeterli olmayacak. Araya seçim de gireceği için atılması gereken adımlar ötelenebilecek. O da olumsuz etki yapacak…. ama görelim….Seçimi bir yıl sonraya almamız, her şey düzgün gitmesi, Türkiye’nin piyasa için ayırmış olduğu 100 milyarın 5 milyarını buraya aktarmış olması halinde durum daha hafif geçirilebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Denktaş, seçimin artık ülke gündeminde olmadığını kaydederek, adayların müracaata gönülleri kalmadığını, Yüksek Seçim Kurulu’nun yeterli elemanları toplamasının da zor olduğunu, vatandaşın da bu şartlarda sandığa gidip oy kullanamayacağını söyledi. Denktaş, “Karar doğru, oyumuz olumlu” dedi. Denktaş, “Meclis’in Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanını yetkilendirmesi burada ilk kez gündeme gelmiyor. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın görevde olduğu sürede yine ‘Meclis görevlendirsin’ konusu gündeme gelmişti. Şiddetle reddetmiştik. Aradan yıllar geçti. Sayın Akıncı için benzer görüş dile getirildi. Yine reddettik. Şimdi fırsat bu fırsat bu konu yeniden gündeme getirildi. Bu beni çok üzdü. Halkın direk olarak yetki verdiği bir kişiyi biz vekiller olarak kısıtlayamayız. Halk iradesine saygı göstermek zorundayız” şeklinde konuştu. Kıbrıs konusuna değinen Denktaş, “İçinden geçtiğimiz ortam Kıbrıs konusunun gündeme gelebileceği bir ortam mı? Dünyayı sarmış bir kriz ortamında…zannediyorsak ki dünyanın merkeziyiz, en önemli sorunuyuz ve bizden başka çözülecek sorun yok…ne deyim? Böyle bir şey yok… İnşallah 6 ay sonra seçim yapabilecek bir ortamı buluruz. Çok şüphem var. Bulamazsak yeniden süre uzatma ile karşı karşıya kalabileceğiz” ifadesini kullandı. Denktaş, “Bugün ret oyu kullanacak arkadaşlarımın tavrından anlıyorum ki 6 ay sonraya seçimi ertelememizin nedenlerinden biri de seçim havasının oluşmamış olması. Yaşanan zorluklar nedeniyle…Belki ki arkadaşlar 6 sonraya ertelenecek seçime yönelik çalışmalarına devam edecekler. Konuyu bu maksatla kullanacaklar. Yazık oldu… Bir noktada buluşabilmeyi başarmak önemliydi. Bu fırsatı kaybettik” ifadesiyle sözlerini noktaladı.



