Denktaş, Maronitlerin Güneydeki temsilcisini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maronitlerin Güneydeki temsilcisi Yannasis Musas ve Gürpınar Geri Dönüş Komitesi üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, AB ve Siyasi İşler Danışmanı Kudret Akay’da hazır bulundu.

MUSAS

Maronitlerin Güneydeki temsilcisi Yannasis Musas ve komite üyeleri Serdar Denktaş’a Maronitlere 2003 yılından beridir Kormacit’ten başlayarak verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Musas“Maronit Açılımı” ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler de istedi ve ümitsizliğe kapılmadıklarını ancak beklentilerinin daha süratli bir şekilde sonuçlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise heyete yeni hükümettin iş başına geldikten sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Serdar Denktaş ilk adım olarak Karpaşa’da iade edilecek 12 hanenin ihalesine çıkılacağını, ardından Özhan ve Gürpınar’la ilgili çalışmaların ilerletileceğini kaydetti.

Konunun bütünlüklü bir sorun olduğunu, ancak adım adım sonuçlandırılacağını söyleyen Denktaş, Kıbrıslı Türklerin, Maronitleri bir azınlık olarak görmediklerini ve KKTC’de birer vatandaş olarak yaşamalarını arzu ettiğini belirtti.