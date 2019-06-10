Denktaş: "Meclis, Cumhurbaşkanlığını görüşmecilik görevinden alır diye bir usul yoktur"

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş,Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Meclis karar verir ve Cumhurbaşkanlığını görüşmecilik görevinden alır diye bir usul yoktur. Orayı da halk seçer, burayı da halk seçer. Bu tartışmanın uzamaması için söz aldım” dedi.

Güney’deki kararla ilgili Meclis olarak ses yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, “Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge açısından Türkiye’nin atması gereken adımlar vardı. Bu adımların atmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. 2003’te hidrokarbon konusunu gündeme getirdiğimizde yalanlamıştık. O gün söylediklerimin doğruluğu ortaya çıktı. Biz de tavır koyalım, söz söyleyelim, esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir. Türkiye’nin bu konuda adım atmaması gerekirdi. Atmadı. 16 sene geçti. Hukuki, diplomatik ve siyasi adım var mı? Buna bakılması lazım. Türkiye’nin de da bakması lazım. Bizim cumhurbaşkanının hele de birçok konuda köşeye çektirilmiş, sizin bu konuda yetkiniz yok, siz fazla konuşmayın diye bir algı yaratılmış durum varsa uluslararası arenada söyleyeceğimiz ve atacağımız adımların pek faydası olmaz. Bizim kendimizi uluslararası alanda daha kabule edilebilir noktaya taşıma durumuz vardır ancak o zaman söylenecek şey karşı tarafı etkileyecek” şeklinde konuştu.