Denktaş: “Ortada olan borç, televizyonların değil devletin borcudur”

KKTC’de özel yayıncılığın başlamasının mimarı olarak kabul edilen, özel televizyonların uydu ödeneğinin protokolle uygulanması sırasında dönemin Maliye Bakanı olarak görev yapan DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, bugün Türksat tarafından talep edilen borcun özel televizyonların değil, devletin borcu olduğunu söyledi.
Sim Tv yayınına katılan Serdar Denktaş, çok sesliliğin önemine dikkat çekerek sadece Devletin yayın organlarının sesinin duyulduğu bir dönemde sorunların görmezden gelindiğini, bir çok zorluğa ve karşı çıkışa rağmen özel yayıncılığın başlamasına olanak verildiğini söyledi.
Bugün gelinen aşamada Türksat’a ödenmesi gereken ancak ödenmeyen bir borç varsa bunun televizyonların değil devletin borcu olduğunu söyleyen Denktaş, sözleşmenin BRT’ye ait olduğunu çünkü alınan yer hakkının BRT tarafından alınarak eşit şekilde kanallara paylaştırıldığını belirtti.
Denktaş: “Hükümette olan arkadaşlar, bu konuda BRT’nin muhatap olduğunu bilmiyor” dedi.