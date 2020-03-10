banner22

Denktaş: "Paniğe gerek yok, boş vermeye hiç gerek yok"

Denktaş: "Paniğe gerek yok, boş vermeye hiç gerek yok"
banner32

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, “Panik yapmaya gerek yok… Boş vermeye hiç gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

“Panik yapmaya gerek yok… Boş vermeye hiç gerek yok. Bireysel önlemlerimizi alalım… En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın korunması için okulların tatil edilmesi doğru karar. Ancak bugün Meclis Genel Kurulunda önerdiğim gibi Cumhurbaşkanı adaylarının kitle toplantılarını ötelemesinde de fayda var. Gereksiz risk ortamı yaratmanın anlamı yok”

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
"Ercan'ın tüm uçuşlara kapatıldığı...
"Ercan'ın tüm uçuşlara kapatıldığı...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿