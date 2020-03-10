Denktaş: "Paniğe gerek yok, boş vermeye hiç gerek yok"

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, “Panik yapmaya gerek yok… Boş vermeye hiç gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

“Panik yapmaya gerek yok… Boş vermeye hiç gerek yok. Bireysel önlemlerimizi alalım… En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın korunması için okulların tatil edilmesi doğru karar. Ancak bugün Meclis Genel Kurulunda önerdiğim gibi Cumhurbaşkanı adaylarının kitle toplantılarını ötelemesinde de fayda var. Gereksiz risk ortamı yaratmanın anlamı yok”