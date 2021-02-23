Denktaş: "Siyasetin kültüre bulaşmasının önü açıldı"

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, sağlık ve ekonomi gündemi ile uğraşırken kaşla göz arasında kültür/sanat derneklerine yardım tüzüğünde yapılan değişiklikle, kendisinin Kültür Bakanlığı yaptığı döneminde ilgili örgütlerle birlikte uzun süre çalışarak oluşturdukları olabildiğince demokratik ortamın fes edildiğini, siyasetin kültüre bulaşmasının önünün açıldığını savundu.

Denktaş,sanatın kültürün sınırı olmadığını belirterek şunları kaydetti:



" Tek bir beynin sanatı ve sanatçıyı yönlendirmeye kalkması kültürü; tek bir beynin sanatçıyı siyasal maksatlarla kısıtlaması veya yönlendirmeye çalışması ise, sürekli ve kendi dinamiğinde zenginleşen kültürel yapıyı ortadan kaldırır.Bu son derece yanlış kararı durdurmak için tüm sanat camiasını birlikte ses. Ermeye davet ederim. Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz."