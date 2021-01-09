Denktaş'tan kapanma ve sonrası ile ilgili öneri

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Güney ile eş zamanlı kapanmak gerektiğini ancak bu süre içerisinde Devletin vatandaşı için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş şunları kaydetti:

"Bir TV programında Güney ve Kuzey Kıbrıs'ın CORONA VİRÜS ile ortak mücadele başlatmasını önermiştim. Ortaklaşa hateketi beceremediğimize göre BİRLİKTE hareket etmeyi başarmalıyız.Güney ile EŞZAMNLI kapanmalı ve bu süre içinde vatandaş olup olmamasına bakılmaksızın her haneye maddi katkı sağlamalıyız.

Devlet alacakları, harçlar,kiralar,mevduat ve kredi faizleri bu süre içinde dondurulmalıdır.

Adanın tümünde virüs sıfırlandıktan sonra karşılıklı geçişler adada yaşayan herkese açılmalı yeni normale adanın her iki tarafında geçilmelidir.

Seyahat acenteleri teşviklendirilerek " virus free KIbrıs" 60 yaş üstü turistlere 21 gün karantina şartı ile bir yıl süreli pazarlamaya gidilmelidir.

Planlı bit şekilde yine karantina zorunlu üniversite öğrencilerine yüzyüze eğitim imkanı pazarlanmalıdır..

Ancak bu şekilde yeni normale geçiş sağlanabilecektir..Bu konuda adanın tümünde sıfırlnma başarılamazsa tüm Kıbrıs için çok zor günler kaçınılmaz olacaktır."