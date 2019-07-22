Denktaş'tan toplumsal mutabakat ziyaretleri

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, sivil toplum örgütlerine yönelik “Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri”ne başladı.

Konuyla ilgili DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş ve heyeti, Kamu-İş, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve KTOEÖS’ü ziyaret etti. Denktaş ziyaretlerde, hidrokarbon konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gündeme getirdiği ve Rum tarafının reddettiği “Ortak Komite” fikrine destek vermek ve bu konuda Kıbrıs Türk halkının düşüncelerini uluslararası camiaya duyurmak üzere hazırladığı taslak metni hakkında görüşmeler başlattı.

Ziyaretlerde bu konuda Kıbrıslı Türk halkının müştereken yapacağı açıklamanın önemine değinen Serdar Denktaş, sivil toplum örgütlerinin önerilerini de dikkate alacağını belirtti.

Serdar Denktaş’ın, Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu ve MYK Üyesi Süleyman Akosman ile birlikte sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdüreceği kaydedildi.