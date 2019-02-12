Denktaş, taziye mesajı yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında üzüntüsünü dile getiren Denktaş; “İstanbul Çekmeköy’de düşen askeri helikopterimizde Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.