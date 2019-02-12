Denktaş, taziye mesajı yayımladı

Denktaş, taziye mesajı yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Mesajında üzüntüsünü dile getiren Denktaş; “İstanbul Çekmeköy’de düşen askeri helikopterimizde Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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