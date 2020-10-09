Denktaş: "Ülkede hoş olmayan işler oluyor. Bunları seslendirmekten geri durmayacağız"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hiç hoş olmayan işler olduğunu ve bunları seslendirmekten geri durmayacağını söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Çukurovalılar Derneği’ni ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş, burada yaptığı konuşmada her görüş, düşünce ve yaklaşımın dinlenmesi gerektiğini ifade ederek, ortaya konacak fikir ve düşüncelerden herkesin kendine göre bir pay alması gerektiğini söyledi.

Fikirsel olarak en uzak noktada oldukları kuruluşlarla bile bir araya geldiklerini, yeri gelirse tartıştıklarını ancak günün sonunda kucaklaşmayı da bildiklerini ifade eden Denktaş “Çünkü seçim bugün var ama yarın biter… Ondan sonra yine aynı ülkede, aynı topraklarda birbirimizi görerek yeni hayatımıza devam edeceğiz” dedi.

Herkesin herkesi dinlemesi gerektiğini, sonuçta seçmenin sandığa gittiğinde kimi uygun görürse ona oyunu vereceğini ifade eden Denktaş, bu hoşgörünün yaşatılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede hiç hoş olmayan işler olduğunu ve bunları seslendirmekten geri durmayacağını belirten Denktaş, yanlış bir şey varsa bunu seslendirmenin bir görev olduğunu söyledi.

Pazar günü oyların kullanılacağını ve çıkacak iradeye herkesin saygı göstereceğini vurgulayan Denktaş, sonrasında da bu ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.