Denktaş Vakfı’nın yaptırdığı Denktaş heykeli 31 Ocak’ta açılıyor

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, Denktaş Vakfı tarafından yaptırılan heykeli, 31 Ocak Salı günü törenle açılıyor.

Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu Cumhuriyet Parkı’na yerleştirilecek heykelinin açılışı için düzenlenecek tören, saat 11.00’de başlayacak.

Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın 99’uncu yaş günü anısına yapılacak törene halkı davet etti.

Serdar Denktaş, törene protokolün davet edilemeyeceğini belirtti.

Merhum babasının doğum gününün 27 Ocak olduğunu, heykelini de bu tarihe yakın bir günde açmayı planladıklarını anlatan Denktaş, vakfın girişimleriyle Türkiyeli bir sanatçıya yaptırılan heykelin bedelinin Casino İşletmecileri Birliği tarafından karşılandığını kaydetti.