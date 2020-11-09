Denktaş, yarın yapılacak olan yürüyüşe katılacak

Seçimlerde Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Serdar Denktaş, yarın yapılacak olan "Demokrasi ve İrade Yürüyüşü" ne katılma kararı aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş, şunları kaydetti:

"10 Kasım Salı saat 18.00 da DEMOKRASİ VE İRADE PLATFORMU tarafından düzenlenen yürüyüşe bu ülkenin bir bireyi olarak katılma kararı aldım. Müdahaleyi yaşayıp müdahaleyi inkar edenlerden olmamak için, müdahalelerin Türkiye ile ilişkilerimize zarar verdiğine inandığım için, demokratik irademizin bize ait olarak kalması gereğine inandığım için bu yürüyüşe katılıyorum."