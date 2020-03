Denktaş:“Seçim kaidesi, gayenin önüne geçmemeli”

Ülkedeki Korona virüs mücadelesi kapsamında oluşturulan kuruldan ayrılma kararı alan birkaç kişinin isimlerinin verilmesine DP Milletvekili Serdar Denktaş tepki gösterdi

DP Milletvekili Serdar Denktaş sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Bu ülkede aklı çalışan işinin uzmanı birçok arkadaşımız var. İçinden geçtiğimiz bu acı veren süreçte hükümetten veya Cumhurbaşkanlığından “Ne yapılabilir” sorusunun cevabını bulabilmek adına talep geldiğinde, siyasi veya maddi hiçbir menfaat beklemeksizin birikimlerini aktarmak üzere seferber oldular. Kimimiz Cumhurbaşkanlığında oluşan kurulda, kimimiz hükümet çağrı yaptığı anda, kimimiz her ikisinde. Böylesi ortamlarda herkes fikrini ortaya koyar. Diğer üyelerin görüşlerine katılmak durumunda değildir kimse. Çağrıyı yapan makam sunulan görüşler içerisinden kendince doğru olanları seçer ve kendi politikasını oluşturur. Dün itibarı ile bazı arkadaşlarımız internet ortamında yürütülmekte olan çalışma grubundan ayrılma kararı aldı. Bu gayet doğal. Bu arkadaşlar siyaset içinde olan kişiler değildi. Düşüncelerini aktardılar ve ayrıldılar. Benim önerilerim her iki tarafta da kabul görmedi ancak siyaset içinde olan biri olarak her iki tarafa olabildiğince katkı koymaya devam etmeyi tercih ettim. Cumhurbaşkanlığı çalışma grubundan ayrılan bir arkadaşımızın gruptan ayrıldığını isim vererek, bu akşam Başbakanımız BRTK ekranlarında kullanmış. Bir kere o kurulda yer alan arkadaşların bir kısmı siyasi güdü ile değil, ülkeye bir fayda sağlayabilirler mi bu kötü dönemde düşüncesi ile katılmıştır. Böyle bir zamanda bile siyaset uğruna bu değerli insanlarımızın isminin kullanılarak rencide edilmeleri ve benzeri istismarlar, saygın, bilgili insanımızın siyasetten uzaklaşmasının ana nedenidir. İlgili her kesimi bir kez daha birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gayemiz tek olmalıdır. Bu kötü dönemi en az zararla atlatmak. Seçim kaidesi bu gayenin önüne geçtiği an seçim yapılabilse bile bir anlamı kalmayacaktır”.