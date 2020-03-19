Depreli takdir topladı...Malpas Hotel’e taşınması işlemini hiçbir ücret talep etmeden üstlendi

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, geçtiğimiz gece Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürüldü.

Ercan’a inen uçak yolcuları aprona getirilen otobüse bindirildi.Yolcular karantinada tutulacakları Girne’deki Malpas Otel’e götürüldü.Bu olayda Otobüs şöförü ülkesini seven Salahi Debreli,büyük bir görev üstlendi.

Otobüs şöförü ülkesini seven Salahi Debreli,örnek bir davranışta bulundu.Korona Virüs salgınının ülkeye gelmesinin hemen ardından yaptığı anlamlı ve örnek davranışıyla herkesin gönlünü kazandı.

Ülkeye gelen öğrenci, asker ve vatandaşların karantina merkezi olan Malpas Hotel’e taşınması görevini tüm riskleri göze alarak üstlenen Depreli,yaptığı bu davranışla takdir topladı.



Öğrencilerin 15 günlük gözetim sürecini getireceği karantina merkezi haline getirilen Malpas Hotel’e taşınması işlemini hiçbir ücret talep etmeden üstlendi.