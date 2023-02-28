Deprem bölgesinde görev yapan ekiplere Başbakan Üstel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi

Başbakan Ünal Üstel, ülkeden deprem bölgesine giderek görev yapan kamu ve özel sağlık çalışanlarına, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na bağlı ekiplere teşekkür belgesi takdim etti.

Ekiplere belgeleri, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yapılan törenle takdim edildi. Takdim törenine, Başbakan Ünal Üstel’in yanında, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katıldı.

Tören, saat 14.00’da depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı. Ardından, Başbakan Üstel konuşma yaparak, ekiplere belgelerini takdim etti.

- Üstel: “Ne Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşananları ne de görev şehidi olan meleklerimizi unutacağız”

Başbakan Üstel, burada yaptığı konuşmasına, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, ailelere sabır, yaralılara da şifa dileyerek başlayarak, “en büyük acımız bu felaket sırasında Türkiye’de bulunan ve hayatını kaybeden çocuklarımız, insanlarımız” dedi.

“Ne Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşananları unutacağız ne de bizim bu depremde görev şehidi olan meleklerimizi unutacağız” diyen Üstel, bu yolda hükümet olarak sivil toplumla istişare halinde gerekli önlemleri alarak yola çıktıklarını kaydetti.

Üstel, gerekli tedbirlerin alınması için daha önce de 1995 yangını gibi olaylarda yapıldığı gibi duyarlı insanların katkılarıyla bir kaynak oluşturulduğunu belirterek, bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması ve olası bir deprem felaketi öncesinde toplumun hazır olması açısından bu depremde eksiklikleri bir kez daha gördüklerini söyledi.

- “Orada yapılanların ne şartlar altında yapıldığını en iyi bilenler sizsiniz”

Depremin ilk anlarından itibaren ülkede ekiplerin hazırlandığını ve gün içerisinde deprem bölgesine gittiklerini ve enkaz altından son kişiyi çıkartana kadar çalışmalarını devam ettirdiklerini aktaran Üstel, “Orada olan sizler, yapılanların ne şartlar altında yapıldığını en iyi bilenlersiniz” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde görevli Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu değiştirmek üzere Tarım Bakanı Oğuz’un deprem bölgesine gönderildiği ancak Çavuşoğlu’nun bölgeyi terk etmek istememesi üzerine, iki bakanın ve ekiplerinin beraber çalışma yürüttüğünü anımsatan Üstel, görev alan herkese teşekkürlerini sunarak, “Hükümetim, ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duydum” dedi.

Üstel, 156 arama kurtarma personeli, 142 araç-makine ve 124 araç operatörünün deprem bölgesine gönderildiği, toplamda 356 kişinin çalışma yaptığı, Sağlık Bakanlığı’nın da 61 sağlık çalışanını görevlendirdiği bilgisini verdi.

- “Beklenmeyen doğal afetlere karşı ülkemizi hazır hale getirmek durumundayız”

Yaşanılanların ülkenin beklenmeyen doğal afetlere karşı hazır hale getirilmesinin önemini yeniden gösterdiğini ifade eden Üstel, deprem kuşağında olan Kıbrıs’ın hazırlanan deprem yönetmelikleri sayesinde büyük ölçüde depreme hazırlıklı olduğuna ancak yaşlanmış binaların bulunduğuna dikkat çekti.

Üstel, riskli binaların analizine başlandığına ve devam edileceğine, bunun yanında diğer eksikliklerin de tespit edilerek takviye ediliyor olduğunu kaydederek, bu konuda panik yapmaya, telaşlanmaya gerek olmadığını belirtti.

2013 yılı ardından yaşanan istikrarsız dönemde oluşan kısa dönemli hükümetlerle biriken sorunların hepsini karşılarında bulduklarını ve hükümet olarak bu sorunların hepsini çözeceklerini söyleyen Üstel, bu kapsamda halktan ve muhalefetten destek ve beraber çalışma çağrısında bulundu.

- “Yaptığımız yardımlarda nüfusa göre birinci sıradayız”

Türkiye Cumhuriyeti’ne depreme ilişkin yapılan yardımlarda nüfusa göre KKTC’nin birinci sırada olduğunu, 70 ülke arasından da üçüncü sırada olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının dayanışma ruhunun altını çizdi.

Üstel, KKTC’nin pandemi döneminde en güvenilir yer haline geldiğini, şimdi de aynı konuma geleceğini kaydetti.