Deprem komitesi heyeti Ankara'da TBMM Deprem Komisyonu ile görüştü

Ankara'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi “Depremle İlgili Hukuki Ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici Ve Özel Komitesi” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeler yapıyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyet, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ile görüştü.

Toplantıda ilk sözü alan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, İsias Otel ile ilgili hazırlanan raporun içeriğini aktardı.

Eroğlu, yıkımın düşük kalite ürün kullanımından kaynaklandığını ifade ederek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Bozkurt, Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt ve otel yöneticilerinin tutuklandığını vurguladı. Eroğlu, Adalet Bakanlığının bu konunun sıkı takipçisi olduğunu ifade etti. Eroğlu “giden canlar geri gelmiyor, acımız büyük” dedi.

- Hasipoğlu: “Mesele, siyaset ve görüş üstü bir mesele”

KKTC Meclis Heyeti Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise konuşmasında ziyaret amaçlarından bahsetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanında olmak ve yaraların sarılmasında bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla geldiklerini kaydeden Hasipoğlu, komitenin ana hedefinin ise Türkiye Cumhuriyeti’nde başlatılan adli sürecin izlenmesi olduğunu vurguladı.

Bu süreç için geniş kapsamlı özel bir komite kurulduğunu aktaran Oğuzhan Hasipoğlu, meselenin siyaset ve görüş üstü bir mesele olduğunu ifade etti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin çok büyük bir acı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyet’nin güçlü bir devlet olduğunu ve yaraların kısa zamanda sarılacağına inanç belirtti.

Depremin birinci gününden beri sahada olduklarını vurgulayan Hasipoğlu, depremden etkilenen insanlara ellerinden geldiğince yardım ettiklerini ifade etti.

49 KKTC vatandaşının bu felakette hayatını kaybettiğini söyleyen Hasipoğlu, her vatandaş için soruşturma açıldığını belirtti.

Hasipoğlu bu sürecin uzun bir süreç olduğuna işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sürecine güvenimiz tamdır” dedi.

- Özdenefe: “Yaşanan üzüntüyü hayatımız boyunca içimizde taşıyacağız”

Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğuna işaret ederek, bu süreci en kısa zamanda atlatacağını belirtti.

Can kayıplarının geri gelmeyeceğinin altını çizen Özdenefe “Yaşanan üzüntüyü hayatımız boyunca içimizde taşıyacağız” dedi.

TBMM’nin de konuyu yakından takip ettiğini görmekten mutlu olduklarını vurgulayan Özdenefe, halkı ve Cumhuriyet Meclisi’nde var olan bütün siyasi partileri temsilen geniş katılım bir komitede bulunduklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileyen Özdenefe, bu sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Toplantıya TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Veysel Eroğlu’nun yanı sıra, Başkanvekili Recep Uncuoğlu, üye Necip Nası ile Türkiye- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de katıldı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki KKTC heyetinde ise Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Yasama Uzman Yardımcısı Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.

Toplantıda ayrıca KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.