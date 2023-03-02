“Deprem Sonrası Derinleşen Ekonomik Kriz ve Kırılgan Gruplara Etkileri” paneli düzenleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ekonomist Fatma Güven Lisaniler ve ekonomist Mertkan Hamit’in konuşmacı olacağı, “Deprem Sonrası Derinleşen Ekonomik Kriz ve Kırılgan Gruplara Etkileri” başlıklı panel düzenliyor.

Panel, 6 Mart Pazartesi saat 19.00'da Lefkoşa'da Naci Talat Vakfı'nda yer alacak.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, panelde, derinleşen krizin sınıfsal etkileri, yaşanan can kayıplarıyla birlikte kırılgan sosyal grupların yaşayabileceği eşitsizlikler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alınacak.

CTP Kadın Örgütü, sosyal politikalara en çok ihtiyaç duyulan bu süreçte düzenleyeceği panele tüm yurttaşları davet etti.