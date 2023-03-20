Depremde yıkılan İsias Otel'in malzeme kalitesi kusurlu çıktı

Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıslı çocukların soruşturması devam ediyor. Kıbrıslı aileler de İsias Otelin yargı sürecini yakından takip ediyor. Kıbrıs’tan gelen bilirkişi heyeti enkazda ayrıca bir inceleme yaptı. TRT Haber, Kuzey Kıbrıslı mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan o rapora ulaştı.

Kıbrıs’tan Adıyaman’a uzanan acı bir yolculuk, şampiyonluk için geldikleri Adıyaman’da, konakladıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybettiler.

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen genç sporcular, artık ‘Melekler Takımı’ olarak anılıyor.

Otelde konaklayan 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı ortaokul voleyboltakımı kafilesinden kurtulan olmadı.