Depremlerde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına Ankara’da fidan dikildi

Türkiye Cumhuriyeti’nde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına Ankara’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Fidanlar, Altındağ Belediyesi KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’na dikildi.

-Balcı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’nın iki halk arasındaki daimi sevgi ve şehitlerin sembolü olduğunu belirtti.

Şehitleri rahmetle anan Balcı, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde depreme yakalanan ve hayatını kaybeden KKTC vatandaşları anısına bugün dikilecek fidanların her gün büyüyeceğini ve anılarının sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

Balcı, Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyada barış, herkesin hakkının korunması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, Kıbrıs’ta olduğu gibi bugün de Filistin’de yaşananları kabul etmediklerini vurguladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bugünün anlamı ve önemine vurgu yaparak, belediye başkanına Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye gösterilen ilgi ve değere teşekkür etti.

Tatar, 6 Şubat’ta kaybedilen Şampiyon Melekler ile öğretmenleri, aileleri andı, tarifsiz bir acı olduğunu, yüreklerini parçaladığını söyledi.

Şampiyon Meleklerin hatıralarını, adlarını yaşatmak adına çalıştıklarını, bunun görevleri olduğunu belirten Tatar, 49 kayıp adına dikilecek fidanların, vatandaşların sonsuza denk yaşatılması ve iki ülke arasındaki kadim bağları geliştirmesi bakımından önemine dikkat çekti.

Deprem kuşağında olan yerlerde, bu gibi acıların bir daha yaşanmaması adına gereken önlemleri almak için çalıştıklarını anlatan Tatar, yasal düzenlemeler ile diğer düzenlemelerin yapılacağını, İsias davasını da yakından takip ettiklerini kaydetti.

Adalete, Türk adaletine güvendiklerini ifade eden Tatar, ailelerin acılarının bir nebze hafifletmesi için bu davayı takip etmelerinin görevleri olduğunu söyledi.

Şampiyon Meleklerin adlarının yaşatılması adına bugün yapılan organizasyona teşekkür eden Tatar, bir an önce Filistin’deki saldırıların son bulmasını temenni etti, Birleşmiş Milletleri göreve davet etti.

Kardeşlik barış huzurun önemine vurgu yapan Tatar, 6 Şubat’ta yaşamını yitiren herkesi andı, ailelere sabır diledi.

Fidan dikimi etkinliğine, Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile KKTC Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da katıldı.

Fidan dikimi öncesi çocuklar, yaşamını yitiren çocuklar anısına gökyüzüne balonlar bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 17:29